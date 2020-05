Były prezes LOT: branża jest w stanie śmierci klinicznej, wirus ją praktycznie zabił Branża jest w stanie śmierci klinicznej. Wirus ją praktycznie zabił, bo w tej chwili trwa walka o przetrwanie – powiedział w programie “Debata Faktów” w TVN24 były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Sebastian Mikosz. W ocenie eksperta lotniczego Grzegorza Brychczyńskiego, szefowie linii będą stawali przed bardzo trudnymi decyzjami. Były prezes narodowego przewoźnika zwracał uwagę, że branża lotnicza jest w grupie branż – podobnie jak hotele i restauracje – które zostały wyłączone z biznesu. – Branża jest w stanie śmierci klinicznej. Wirus ją praktycznie zabił, bo w tej chwili trwa walka o przetrwanie – powiedział w programie “Debata Faktów” w TVN24 były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Sebastian Mikosz. – Wszyscy, którzy w niej pracują, będą po prostu musieli wrócić do funkcjonowania, wrócić do biznesu, wrócić do wożenia pasażerów, nie tylko samego cargo – podkreślił Mikosz, który od 1 czerwca obejmie stanowisko wiceprezesa Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Zdaniem eksperta lotniczego Grzegorza Brychczyńskiego “jesteśmy w obliczu głębokiej redefinicji całego biznesu lotniczego”. Jak dodał, “w sytuacji niezbyt komfortowej biznesowej, pierwszą zasadą jest bronić się, spoglądać, zaprzyjaźnić się z ‘panem Excelem’ i sprawdzać, jakie są koszty”. – Tam, gdzie można, te koszty trzeba redukować. Oczywiście nie jest dobrym redukowanie załogi w postaci personelu latającego, bo ten problem się odbuduje w ciągu 2-3 lat – powiedział ekspert lotniczy. Brychczyński zaznaczył, że szefowie linii lotniczych będą stawali przed bardzo trudnymi decyzjami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.