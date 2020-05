Cieszą się, że “brytyjskie media” chwalą PiS ws. epidemii. A te media należą do… PAP. Portal “The First News” stwierdził, że polski rząd zadziałał efektywnie w walce z koronawirusem. Sukces ogłosiły więc prawicowe media nad Wisłą, które cieszą się z pochwały płynącej rzekomo z Wielkiej Brytanii. Problem w tym, że “The First News” należy do… państwowej Polskiej Agencji Prasowej. W poniedziałek dyrektorka Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Andrea Ammon ogłosiła, że w większości krajów Unii Europejskiej epidemia koronawirusa jest w odwrocie. Niestety nie dotyczy to pięciu krajów, w tym Polski. – Tylko w jednym kraju (Bułgarii) liczba zakażeń nadal rośnie, a w czterech: Polsce, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii sytuacja wciąż się nie poprawia – powiedziała Ammon. Działania polskiego rządu za wszelką cenę chwalą jednak prawicowe media. Do tego stopnia, że “Do Rzeczy” i TV Republika ogłosiły, iż “brytyjski portal” The First News doceniają władzę PiS za radzenie sobie z epidemią. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

