Co otwiera się w Ontario, ale stan nadzwyczajny przedłużony i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (6 maja)

Oto najnowsze informacje z 6 maja:

Kanada – 62 466 (5 maja 62 046)

źródło

• Premier Kolumbii Brytyjskiej John Horgan ogłosił pierwsze etapy stopniowego otwierania gospodarki prowincji – w tym otwieranie parków i szkół (na zasadzie dobrowolności) i zezwalanie na małe spotkania towarzyskie.

W przeciwieństwie do większości innych prowincji, ograniczenia ekonomiczne BC wynikające z COVID-19 nigdy nie obejmowały przedsiębiorstw nieuznanych za niezbędne, co oznacza, że ​​niektóre księgarnie, sklepy i sklepy meblowe były otwarte w okresie obowiązywania ograniczeń COVID-19, o ile mogły one egzekwować fizyczny dystans między kupującymi. Przedszkola dla dzieci niezbędnych pracowników były otwarte podczas fazy 1.

• Dr Eileen de Villa, oficer medyczny Toronto, zachęca ludzi do chodzenia lub jazdy rowerem podczas poruszania się po mieście, zamiast korzystania z komunikacji publicznej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Burmistrz Toronto John Tory zachęca teraz ludzi do trzymania się z daleka od siebie, a nie pozostawania w domu przez cały czas.

• Według nowego sondażu Kanadyjczycy popierają swoich przywódców politycznych i ich decyzje podczas pandemii. Badanie Campaign Research wykazało, że poparcie dla premiera Justina Trudeau, premiera Ontario Douga Forda, premiera Quebecu François Legaulta i premiera Saskatchewan Scotta Moe znacznie wzrosło w czasie kryzysu COVID-19.

• Premier Doug Ford mówi, że od piątku wszystkie szkółki i ośrodki ogrodnicze będą otwarte w pełni dla klientów, a od soboty także sklepy tzw. hardware stores. Od poniedziałku wszystkie sklepy detaliczne z wejściem od ulicy będą mogły działać, a klienci będą mogli odbierać zamówione towary na zewnątrz.

• Miasto Toronto otwiera w piątek drugi ośrodek dla bezdomnych chorych na COVID-19. Nowy ośrodek będzie mógł pomieścić do 250 osób, u których testy wykazały zakażenie COVID-19. Miasto prowadzi ten ośrodek wraz ze szpitalem University Health Network, Inner City Health Associates i partnerami społecznymi. Nowy punkt będzie działać jako dodatek dla istniejącego już ośrodka na 200 osób dla osób bezdomnych, który został otwarty w kwietniu. Bezdomni mogą tam dojść do siebie po zakażeniu wirusem.

• Sklepy monopolowe LCBO przedłużają godziny otwarcia od 14 maja. Niektóre z 360 punktów sprzedaży, które skróciły godziny otwarcia podczas pandemii, będą otwarte od 10 rano do 21.00 od wtorku do soboty i w godzinach i 11.00-18.00 w niedziele.

• Władze Ontario przedłużają czas, kiedy mieszkańcy prowincji będą płacić niższe stawki za energię elektryczną (do 31 maja), a także postanowienia stanu nadzwyczajnego: zamknięcie nieważanych za niezbędne przedsiębiorstw, zakaz zgromadzeń publicznych dla więcej niż pięciu osób oraz zamknięcie obiektów takich jak place zabaw. Obostrzenia te zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie, do 19 maja. Stan nadzwyczajny w Ontario został przedłużona w zeszłym miesiącu do 12 maja.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 19.32:

Porównanie ze stanem z wczoraj:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 89 200 (wczoraj o 81 458).

Wzrost liczby zgonów 6218 (wczoraj o 5869).

