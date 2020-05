Co piąty Amerykanin jest bez pracy, po zasiłek zgłosiło się ok. 30 mln osób W minionym tygodniu w USA przybyło 3,8 mln osób , które zgłosiły się po zasiłek dla bezrobotnych. Jak komentuje Associated Press, tempo i skala zwolnień zdają się dowodzić, że zwolnienia objęły już sektory gospodarki, które nie były początkowo poszkodowane przez restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Czwartkowy raport resortu pracy na temat wzrostu bezrobocia poprzedziły środowe doniesienia o największym skurczu amerykańskiej gospodarki od kryzysu finansowego; wzrost gospodarczy w I kwartale 2020 roku spadł o 4,8 proc. PKB. W sumie najnowsze dane dowodzą – pisze Reuters – że skończył się najdłuższy w historii USA okres ekspansji rynku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.