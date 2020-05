Co z koalicją? Co z rządem? Co z wyborami? Możliwe scenariusze.

Co się stanie w najbliższych dniach, gdy w parlamencie dojdzie do decydującego starcia o wybory prezydenckie? Wszystko jest możliwe. Z jednej strony — w grę wchodzą polityczne transfery do PiS, które pozwolą przegłosować wybory w maju. Jeśli PiS przegra to głosowanie, to możliwy jest nawet upadek rządu i nowe wybory do Sejmu.

Konflikty w obozie władzy doprowadziły do największego politycznego kryzysu, odkąd PiS niemal 5 lat temu przejął pełną władzę. Jarosław Kaczyński prze do wyborów korespondencyjnych w maju, ale opiera się Jarosław Gowin i grupa jego posłów.

To, ilu ludzi jest wiernych Gowinowi, to kwestia kluczowa. Zjednoczona Prawica — na którą składa się PiS, partia Porozumienie Gowina oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry — ma w Sejmie 235 mandatów. To raptem 4 głosy ponad minimalną większość. Gowin ma 18 posłów, więc teoretycznie mógłby zablokować wybory korespondencyjne w maju.