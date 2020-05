Darmowa aplikacja poda czas oczekiwania w sklepach w Toronto Nowa aplikacja śledząca i podająca czas oczekiwania w spożywczych i innych sklepach w Toronto jest pomocna przy wyborze najlepszej pory na robienie cotygodniowych zakupów. Wcześniej istniały witryny zaprojektowane do śledzenia czasu oczekiwania w sklepach Costco. Aplikacji Live Lineups można używać do śledzenia czasu oczekiwania w dowolnym miejscu i jest ona całkowicie darmowa. Aplikacja wykorzystuje lokalizację klienta, aby podać czas oczekiwania w pobliżu sklepów, oznaczając je kolorem zielonym (zero minut oczekiwania), żółtym (15 minut) i czerwonym (45 minut). W ten sposób można powiedzieć, gdzie najlepiej jest wybrać się po zakupy w danym momencie. Live Lineups szacuje także dostępność niezbędnych artykułów w sklepach, takich jak produkty dla dzieci, produkty do kąpieli, artykuły gospodarstwa domowego czy świeża żywność. Można przeglądać sklepy w formie listy lub na mapie. Aplikacja początkowo nosiła nazwę Panic Shopping. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

