Demonstracje z okazji Święta Pracy w Berlinie. Starcia z policją. Z powodu pandemii koronawirusa niemieckie związki zawodowe nie organizowały dziś tradycyjnych marszów z okazji Święta Pracy. Wieczorem kilka tysięcy osób wzięło udział w nielegalnym zgromadzeniu, zorganizowanym przez grupy skrajnie lewicowe. Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych (DGB) pierwszy raz od ponad 70 lat nie zorganizowało w Berlinie tradycyjnego przemarszu z okazji Święta Pracy. Z powodu pandemii koronawirusa DGB zdecydowało się na internetową transmisję przemówień, dyskusji i programu kulturalnego. Pomimo to, z okazji 1 Maja w stolicy Niemiec doszło do szeregu nielegalnych zgromadzeń, organizowanych przez grupy skrajnie lewicowe i komunistyczne. Wieczorem zgodnie z zapowiedziami w sieciach społecznościowych na ulicach Kreuzberga, dzielnicy w zachodniej części Berlina, zgromadziło się kilka tysięcy osób – podała berlińska stacja “RBB”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

