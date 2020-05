Demonstranci chcący otwarcia gospodarki weszli do parlamentu Michigan W czwartek do parlamentu stanu Michigan w Lansing weszli demonstranci domagający się otwarcia gospodarki. Część była uzbrojona. Prezydent USA wezwał gubernator stanu do porozumienia z protestującymi. “To są bardzo dobrzy ludzie, ale są zdenerwowani. Oni chcą znów żyć bezpiecznie!” – ocenił na Twitterze prezydent USA Donald Trump. Wezwał gubernator Michigan Gretchen Whitmer do negocjacji i “zawarcia porozumienia”. W czwartek gubernator reprezentująca Partię Demokratyczną, przedłużyła nakaz pozostania w domu w Michigan do 28 maja. Wiąż się z to z dalszym wstrzymaniem działania wielu przedsiębiorstw. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

