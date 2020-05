Dlaczego Europa Środkowa jest odporniejsza na koronawirusa? Szybko podjęte i zdecydowane działania władz państw Europy Środkowo-Wschodniej przyczyniły się do tego, że liczba zgonów z powodu koronawirusa jest tam mniejsza niż w pozostałych częściach kontynentu. Pomogło też trochę szczęścia – napisał w czwartek “Financial Times”. Jak wskazuje dziennik, różnice są uderzające. Dotychczas Hiszpania odnotowała 517 zgonów na milion osób, Włochy – 453, Francja – 353, a Wielka Brytania – 325. Natomiast na Słowacji są to cztery zgony, w Polsce – 16, w Czechach – 21, a w Austrii – 65. Tylko we wtorek Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania miały więcej ofiar śmiertelnych niż Czechy, Węgry czy Słowacja podczas całego kryzysu. Jednym z powodów względnego sukcesu krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest szczęście. We Włoszech i Wielkiej Brytanii pierwsze zakażenia wykryto w styczniu, zaś w Czechach, Polsce i na Słowacji dopiero w pierwszym tygodniu marca, co dało im cenny dodatkowy czas. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

