Doniesienia o chińskim raporcie i ostrzeżenia przed ryzykiem zbrojnej konfrontacji z USA W związku z pandemią COVID-19 Chiny mierzą się z największą falą globalnej niechęci od wydarzeń na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku – poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, cytując anonimowe źródła. Agencja opisała raport, który miał być przedstawiony najwyższym władzom Chin. Podsycane przez Stany Zjednoczone nastroje antychińskie mogą w najgorszym wypadku doprowadzić do zbrojnej konfrontacji pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi Ameryki – stwierdzono w raporcie, który według źródeł ministerstwo bezpieczeństwa państwowego przedstawiło na początku kwietnia najwyższym przywódcom kraju, w tym prezydentowi Xi Jinpingowi. W opisywanym przez źródła raporcie, na które powołuje się agencja Reutera, przestrzeżono również, że związana z koronawirusem niechęć wobec Chin może nasilić opór przed promowaną przez Pekin globalną Inicjatywą Pasa i Szlaku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

