Dowódca RAF podziękował polskim pilotom W niedających nadziei dniach 1940 roku polscy piloci walczyli w bitwie o Anglię. Ich dokonania są wspaniałe – powiedział dowódca Royal Air Force marszałek lotnictwa Mike Wigston w niedzielę, w dniu święta Konstytucji 3 maja. W opublikowanym w internecie nagraniu oddał hołd lotnikom z polskich dywizjonów walczących podczas II wojny światowej. W opublikowanym na Twitterze nagraniu dowódca RAF Mike Wigston przypomniał, że w tym roku przypada 80. rocznica bitwy o Anglię, która była jednym z kluczowych momentów II wojny światowej. Podkreślił, że to nie tylko brytyjscy lotnicy bronili wówczas kraju. – Ludzie z całego świata walczyli i umierali za wolność w bitwie o Wielką Brytanię. Wielu z nich pochodziło z Polski – zauważył dowódca brytyjskiego lotnictwa. – W tych niedających nadziei dniach 1940 roku 145 polskich pilotów walczyło w bitwie o Anglię. Wielu z nich zostawiło swoje rodziny i swój kraj pod rosyjską i niemiecką okupacją, a 29 z nich zginęło podczas kilku intensywnych tygodni bitwy o Wielką Brytanię. Ich dokonania są wspaniałe – powiedział Wigston.

