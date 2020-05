Duży wzrost zakażeń i ofiar śmiertelnych koronawirusa Mamy 318 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia – poinformowało w niedzielę po godz. 13 Ministerstwo Zdrowia. To spory wzrost w porównaniu do soboty. Podczas majówki resort podaje tylko jeden komunikat dziennie. Najwięcej zakażeń koronawirusem stwierdzono w województwie śląskim – 130. Kolejne przypadki są z województw: łódzkiego (43), mazowieckiego (31), dolnośląskiego (25), wielkopolskiego (24), opolskiego (15), małopolskiego (10), podkarpackiego (9), zachodniopomorskiego (8), lubelskiego (7), świętokrzyskiego (7), pomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), lubuskiego (1) i podlaskiego (1). Przygnębiają także dane o nowych zgonach. Resort potwierdził śmierć kolejnych 15 osób zakażonych koronawirusem. To (wiek-płeć, miejsce zgonu): 82-K, 65-K, 72-M Tychy, 87-K Tomaszów Lubelski, 79-K Grudziądz, 65-K, 83-K Bolesławiec, 63-M Wrocław, 49-M, 88-K, 77-K Poznań, 86-M Łańcut, 79-M Racibórz, 71-M Gdańsk, 62-M Kędzierzyn Koźle. Większość osób miała choroby współistniejące. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

