Dzięki materacom i łóżkom Hilding podniesiesz komfort snu. Poznaj innowacyjne produkty lidera sprzedaży w Polsce

Wygodny materac i łóżko to podstawa dobrego snu. Aby uniknąć bóli mięśni i kręgosłupa, warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Jedne z najlepszych produktów znajdziemy w ofercie Hilding. Czym się charakteryzują i co możemy zyskać dzięki nim?

Sam zbuduj swoje łóżko

Sen jest bardzo ważny dla naszego organizmu. Nikt z nas nie lubi wstawać niewyspany z bólami mięśni czy kręgosłupa. Dlatego warto zadbać zarówno o dobry materac, jak i łóżko. Dzięki temu każdego dnia będziemy budzili się w dobrym nastroju, pełni energii. Jednym z najlepszych producentów materaców i łóżek jest Hilding. W ofercie firmy znajdziemy zarówno gotowe modele łóżek, jak i możliwość stworzenia projektu samodzielnie. Jeżeli zdecydujemy się na zakup produktu skomponowanego przez producenta, otrzymamy w zestawie wezgłowie, bazę, materac oraz nóżki. W tym przypadku mamy możliwość dopasowania do swoich potrzeb: rozmiaru, tkaniny, nóg, a także wezgłowie. Nie ulega jednak wątpliwości, że większy wybór otrzymamy, decydując się na zbudowanie swojego łóżka samodzielnie. Producent Hilding udostępnia swoim klientom łóżka kontynentalne, czyli stworzone z kilku warstw materaców o różnych właściwościach, jak i klasyczne modele tapicerowane.

Kiedy zdecydujemy się na samodzielne zaprojektowanie łóżka, przeniesiemy się do specjalnego konfiguratora. Jest to narzędzie, które umożliwia wizualizację projektu na każdym etapie tworzenia. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy wybrane kolory do siebie pasują, jak będą prezentować się różnego rodzaju nóżki lub wezgłowia w wybranym przez nas zestawie. Pamiętajmy również o odpowiednim doborze rozmiary. Dopasujmy go nie tylko do swoich potrzeb, ale także możliwości, jakie daje nam powierzchnia sypialni. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj także: Jaki rozmiar łóżka do sypialni wybrać?

Jaki materac będzie idealny?

Jeżeli wybierzemy łóżko, musimy również dopasować do niego odpowiedni materac. Hilding oferuje swoim klientom kilka rozwiązań. Jednym z najpopularniejszych są produkty wykonane z pianki. Możemy zdecydować się na materace termoelastyczne, w których wypełnienie dopasowuje się do kształtu naszego ciała pod wpływem temperatury. Produkty wykonane z lateksu będą idealnym rozwiązaniem dla alergików. Dodatkowo gwarantują również dobrą elastyczność i wentylację. Natomiast materace wysokoelastyczne zapewnią nam doskonałą sprężystość, wytrzymałość i elastyczność. Model Hilding Conga sprawdzi się doskonale w przypadku osób cięższych.

Popularnym rozwiązaniem są również materace sprężynowe. W tym przypadku mamy do wyboru modele kieszeniowe, w których każda sprężynka znajduje się w osobnej kieszonce. Dzięki temu zyskujemy wysoką elastyczność punktową oraz tłumienie ruchów drugiej osoby. Materace Multipocket charakteryzują się większą liczbą sprężynek na 1 m2. Oznacza to, że produkt gwarantuje nam więcej punktów podparcie, przez co nasze mięśnie mogą odpocząć podczas snu. Niektóre produkty zostały wyposażone również w sprężynki Pocket Plus o wysokości 15 cm. Dzięki temu wzrasta elastyczność punktowa i sprężystość materaca. Trzecim rozwiązaniem jest połączenie wkładu piankowego i sprężynowego w modelach hybrydowych. Warto również zwrócić uwagę, że każdy model materaca Hilding ma indywidualne właściwości i jest wyposażony w dodatkowe warstwy innych materiałów. Dlatego podczas wyboru należy zapoznać się ze szczegółowym opisem produktu stworzonym przez producenta. Jeżeli dysponujemy niewielką przestrzenią, warto dodatkowo zapoznać się z artykułem: Małe sypialnie – wybór aranżacji. Jaki materac do małych sypialni?

Ochraniacz materac, czyli zadbaj o bezpieczeństwo

Hilding oferuje swoim klientom również akcesoria, wśród których można znaleźć między innymi ochraniacz na materac. Produkt został wykonany z bawełny. Dzięki temu zyskujemy wysoką oddychalność. Oprócz tego został pokryty dodatkową warstwą ochronnej membrany, co gwarantuje wodoodporność. Ochraniacz pozwoli nam nie tylko przedłużyć żywotność materaca, ale również ochroni nas przed bakteriami i grzybami. Kiedy zależy nam na świeżości i higienie, bez wątpienia ochraniacz będzie trafionym zakupem. Jeśli masz problem z roztoczami w łóżku, przeczytaj artykuł: Roztocza w łóżku – jak się ich pozbyć?

Założona w 1939r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością I skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wiele innych.