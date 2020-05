Europa otwiera szkoły – to niebezpieczne dla zdrowia W miarę, jak kraje europejskie zaczynają rozluźniać ograniczenia związane z pandemią, główną rolę w kolejnym etapie zmagań z koronawirusem zaczynają odgrywać dzieci – przejęcie nad nimi opieki przez szkoły i przedszkola, przynajmniej na kilka godzin dziennie, ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji w gospodarce. Ale zaraza tylko czeka, żeby znaleźć sobie nowe punkty zapalne, pisze Katy Lee. Przed rządami na całym kontynencie staje to samo pytanie: jak i kiedy otworzyć ponownie szkoły i przedszkola. Stawką jest edukacja dziesiątek milionów dzieci, ale także powrót ich rodziców do pracy. No i powstaje ryzyko, że pojawią się nowe ogniska zakażeń koronawirusem w sytuacji, kiedy wydaje się, że Europa najgorsze chwile ma już za sobą. Robiąc aluzję do naczyń, w których naukowcy namnażają mikroorganizmy do badań, Per Block, socjolog z uniwersytetu w Oxfordzie, zajmujący się modelowaniem tego, w jaki sposób kraje dotknięte epidemią mogą ponownie dopuszczać do ograniczonych kontaktów społecznych, powiedział: – Szkoły są trochę jak szalki Petriego. Wszyscy przychodzą i wracają do domów, a jeśli się zarażą, zabierają ze sobą chorobę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

