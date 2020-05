Europejscy sędziowie za wykluczeniem neo-KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) popiera pomysł, by polska KRS została usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). “Od kilku lat mówię głośno o niebezpiecznej ścieżce, na którą wkroczyli rządzący w Polsce. Ich celem jest zniweczenie trójpodziału władzy” – mówił OKO.press prezes europejskiego stowarzyszenia Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (ang. European Association of Judges, EAJ) opublikował 4 maja 2020 na Twitterze jego prezes José Igreja Matos (na zdjęciu). „Biorąc pod uwagę fakt, że KRS nie spełnia wymogu niezależności od władzy wykonawczej stawianego Radom Sądownictwa, oraz nie robi nic, by bronić niezależności sądów, pragniemy wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy usunięcia KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa” – czytamy w piśmie skierowanym do Prezesa Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ Keesa Sterka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

