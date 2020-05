Gerhard Schroeder: bzdurne sankcje na Rosję muszą zniknąć – Żaden rosyjski prezydent nie zwróci Ukrainie zagarniętego Krymu – stwierdza w najnowszym wywiadzie Gerhard Schroeder. Były kanclerz Niemiec apeluje do władz RFN o zbliżenie gospodarcze z Rosją, szczególnie podczas obecnej pandemii koronawirusa. Europa nie ma innej alternatywy niż prowadzenie rozsądnych relacji z Rosją. Oczywiście FR może rozwijać się jednostronnie w kierunku chińskim, ale to nie jest w żywotnym interesie Europy, tym bardziej Niemiec. Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania problemów międzynarodowych, potrzebujemy energii i rynku. Wszyscy w Europie próbują teraz ożywić gospodarkę po kryzysie związanym z koronawirusem. W takiej sytuacji utrzymywanie bzdurnych sankcji jest nieaktualne i one muszą zniknąć – stwierdza w rozmowie z “Der Tagesspiegel” Gehrard Schroeder. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

