Globalne połączenie sił rzecz szczepionki przeciw koronawirusowi Czy światu uda się działać razem, aby opracować szczepionkę przeciwko koronawirusowi? Komisja Europejska chce zbliżyć do siebie najważniejsze podmioty i jak najszybciej osiągnąć sukces – informuje Deutsche Presse-Agentur. W walce z koronawirusem światowy sojusz państw i organizacji międzynarodowych chce dziś zebrać co najmniej 7,5 miliarda euro na rozpoczęcie działalności w zakresie szczepionek, leków i testów na koronawirusa – pisze niemiecka agencja informacyjna Deutsche Presse-Agentur. Celem jest jak najszybsze wprowadzenie antidotum na rynek, a następnie udostępnienie go na całym świecie w przystępnych cenach. Na konferencji internetowej, organizowanej przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, głos zabierze również kanclerz Niemiec Angela Merkel. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.