Gowin jest pewny swoich posłów, ale niepewny czy wcześniej nie nawali Senat W najbliższych dniach parlament rozstrzygnie sprawę pocztowych wyborów. Według informacji OKO.press, Jarosław Gowin może liczyć na tylu posłów, że jeśli zagłosują oni wraz z opozycją, ustawa nie wejdzie w życie. Ale wcześniej problemem może być zdobycie większości w Senacie. Nie wiadomo jak zagłosuje Lidia Staroń i czy np. ktoś nie zaśpi na głosowanie Trwa rozgrywka o przełożenie majowych wyborów prezydenckich. Według informacji OKO.press, były wicepremier Jarosław Gowin obstaje przy tym, że wybory nie mogą odbyć się w maju i ma za sobą większość spośród 18 posłów swojej partii. W najbardziej optymistycznym wariancie, tylko 5 posłów Porozumienia Gowina zagłosuje razem z PiS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.