Hołownia rozpłakał się przed kamerą. Odważna deklaracja kandydata na prezydenta. W mediach społecznościowych pojawiło się emocjonalne nagranie z udziałem Szymona Hołowni. Kandydat w wyborach prezydenckich ze łzami w oczach przyznał, że codziennie czyta Konstytucję i zaznaczył, że chce zmieniać Polskę. Z jego ust padła również śmiała deklaracja – przekazuje portal “NaTemat.pl”. – Może przyjść jeszcze 75 byłych prezydentów i premierów, 48 marszałków Sejmu, mogą mi mówić, co chcą. Ale oni już byli, a teraz czas na to, co będzie. Teraz kolej na mnie – mówi na nagraniu Szymon Hołownia. Zdaniem Hołowni, ewentualne zwycięstwo Andrzeja Dudy w majowych wyborach będzie nielegalne. – Jakaś część Polski będzie wierzyła, że to legalnie wybrany prezydent. A z każdym dniem sprzątanie tego syfu będzie kosztowało nas więcej krwi – stwierdził. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

