Jak prowincje wracają do normalnego życia i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (18 maja)

Oto najnowsze informacje z 15 maja:

Kanada – (15 maja – 74 598)

źródło

• Według najnowszych danych Gwiazdy ponad 2000 osób zmarło na COVID-19 w Ontario.

• Sklepy w Toronto z osobnymi wejściami od ulicy mogą już oferować zakupy w sklepach, pod warunkiem, że będą przestrzegane środki umożliwiające zachowanie dystansu i że bedą one bezpieczne dla personelu i klientów. Jednocześnie miasto ostrzega, że ​​nadal pojawiają się nowe infekcje COVID-19 i zachęca wszystkich ludzi do dalszego utrzymywania dystansu i częstego mycia rąk. W mieście jest 8 603 przypadków COVID-19, co oznacza wzrost o 92 przypadki od wczoraj. W szpitalu jest 418 zakażonych, w tym 88 na OIOM-ie. W sumie wyleczono 6 493 osób, co stanowi wzrost o 132 od wczoraj. Do tej pory w Toronto zmarło 683 osób chorych na COVID-19.

• Quebec wznawia operacje zabiegi nieuznawae za niezbędne i zezwala na otwarcie sklepów i przedszkoli w rejonie Montrealu, ponieważ odnotowano najmniejszą liczbę zgonów z powodu COVID-19 od ponad miesiąca. Premier François Legault powiedział, że 34 zgony zarejestrowane od niedzieli do poniedziałku to najniższa liczba od 12 kwietnia. Co ważniejsze, powiedział, że ponad 600 pracowników służby zdrowia mogło wrócić do pracy. Przedszkola będą mogły zostać otwarte 1 czerwca, chociaż Legault ostrzegł rodziców, że liczba miejsc będzie zmniejszona i nie dla każdego dziecka może być miejscae. Prowincja pierwotnie planowała otworzyć firmy w Montrealu 11 maja, a przedszkole i szkoły podstawowe w poniedziałek.

• W Nowym Brunszwiku nie stwierdzono żadnych nowych przypadków COVID-19. W prowincji Nowa Fundlandia i Labrador także nie stwierdzono żadnych nowych potwierdzonych przypadków COVID-19 – już jedenasty dzień z rzędu.

• W niedzielę podano, że ponad 50 procent wszystkich potwierdzonych przypadków w Kanadzie uważa się za wyleczone.

• Kanada zaczyna powoli redukować obowiązujące restrykcje. Ontario wejdzie w pierwszy etap otwarcia 19 maja poprzez zniesienie ograniczeń dla niektórych firm detalicznych i dla branży budowlanej. Niektóre operacje w szpitalach również zostaną wznowione.

Rząd Kolumbii Brytyjskiej pozwoli na częściowe otwarcie gospodarki prowincji od wtorku. Jednak ponowne otwarcie jest uzależnione od tego, czy organizacje i przedsiębiorstwa mają plany zgodne z wytycznymi prowincji.

W Nowym Brunszwiku licencjonowane przedszkola mogą zacząć ponownie otwierać we wtorek. I chociaż dzieci nie będą musiały nosić masek, zostaną podzielone na małe grupy dla zachowania bezpieczeństwa.

Tymczasem Alberta w czasie długiego weekendu z okazji Dnia Wiktorii, zwiększyła limit osób, które mogą spotykać się na świeżym powietrzu z 15 do 50 osób.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 21.32:

Porównanie ze stanem z 15 maja:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 263 921.

Wzrost liczby zgonów 11 357.

POPRZEDNIE CODZIENNE RELACJE z maja:

15 maja

14 maja

11 maja

7 maja

6 maja

5 maja

4 maja

2 maja

1 maja

Pierwsza codzienna relacja:

8 marca