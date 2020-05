Jak prowincje i terytoria wychodzą z pełnego zamknięcia

Prowincje publikują plany złagodzenia ograniczeń, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

Oto, co do tej pory zapowiedziały niektóre prowincje:

Nowa Fundlandia i Labrador

Nowa Fundlandia i Labrador zezwalają teraz na wznowienie grr w tenisa na świeżym powietrzu, chociaż gracze muszą przywieźć własny sprzęt. Usługi pielęgnacji zwierząt domowych mogą również rozpocząć działalność 25 maja. Firmy zajmujące się pielęgnacją zwierząt domowych będą musiały zapewnić swoim pracownikom środki ochrony osobistej.

Prowincja znajduje się na „czwartym poziomie alarmowym” w pięciopoziomowym planie ponownego otwarcia, co pozwala na ponowne otwarcie niektórych firm, takich jak kancelarie prawne i inne profesjonalne usługi, wraz z regulowanymi ośrodkami opieki nad dziećmi, z pewnymi ograniczeniami.

Parlament w Nowym Brunszwiku wznawia działalność 26 maja.

Małe zgromadzenia na pogrzeby i wesela są również dozwolone – do 10 osób, zgodnie z zasadami dystansu fizycznego.

Parki miejskie, pola golfowe i strzelnice mogą być otwarte, dozwolone jest także polowanie rekreacyjne i wędkarstwo. Ale imprezy lub inne spotkania towarzyskie są nadal zakazane.

Nocne biwakowanie będzie dozwolone, gdy prowincja przejdzie na trzeci poziom, choć nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi.

Na poziomie 3 będą mogły otwierać się prywatne kliniki zdrowia, takie jak optycy i dentyści, a także sklepy odzieżowe i salony fryzjerskie.

Na poziomie 2 dozwolone będą małe spotkania, a firmy z miejscami do gry i siłowniami zostaną ponownie otwarte.

Poziom 1 reprezentowałby „nową normę”.

Nowa Szkocja

Premier Nowej Szkocji Stephen McNeil ogłosił, że w tym roku nie będzie powrotu dzieci do szkoły, a decyzja o ponownym otwarciu przedszkoli zostanie podjęta do 8 czerwca. Nowa Szkocja złagodziła pewne ograniczenia zdrowia publicznego, jednak dyrektywy dotyczące dystansu fizycznego i spotkań towarzyskich pozostaną.

Szlaki oraz parki prowincyjne i miejskie mogą teraz zostać ponownie otwarte wraz ze sklepami ogrodniczymi, żłobkami, ale place zabaw będą nadal niedostępne.

Publiczne plaże zostały otwarte oraz sporty na świeżym powietrzu, takimi jak łucznictwo, jazda konna, golf, wiosłowanie, pływanie łódką i tenis, z zastrzeżeniem zachowania dystansu społecznego i higieny.

Łowienie ryb jest dozwolone i ludzie mogą uczestniczyć w klubach żeglarskich, jachtowych lub żeglarskich w celu przygotowania łodzi do użytkowania. Nabożeństwa są teraz dozwolone, jeśli ludzie pozostają w samochodach, parkują dwa metry od siebie i nie ma interakcji między nimi.

Rząd ogłosił również złagodzenie niektórych ograniczeń i wprowadził zasadę „bańki rodzinnej”, która pozwala dwóm najbliższym rodzinom przebywać bez fizycznego dystansu.

Prowincja postępuje zgodnie z federalnymi wytycznymi zdrowotnymi, a główny oficer medyczny podkreślił, że liczba nowych przypadków COVID-19 spowodowanych przenoszeniem przez kontakty społeczne musi spaść przez co najmniej dwa tygodnie – najlepiej 28 dni – zanim plan ożywienia gospodarczego zostanie wdrożony.

Wyspa Księcia Edwarda

PEI przyspiesza swój plan odnowy gospodarki. Druga faza planu rozpoczęła się 22 maja zgodnie z planem, ale trzecia faza rozpocznie się już 1 czerwca zamiast 12 czerwca.

W fazie 2 dozwolone są spotkania w pomieszczeniach do pięciu osób, a także spotkania na zewnątrz z udziałem nie więcej niż 10 osób z różnych gospodarstw domowych. Bezkontaktowe zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu są dozwolone, a firmy handlu detalicznego mogą również otwierać się, gdy są gotowe. Środki ostrożności, takie jak dystans fizyczny, pozostają bez zmian.

Faza trzecia umożliwi spotkania do 15 osób w pomieszczeniu i 20 osób na zewnątrz, zorganizowane zajęcia rekreacyjne oraz otwarcie ośrodków opieki nad dziećmi i restauracji.

Badania przesiewowe trwają również w punktach wjazdu do prowincji i wszyscy ludzie przybywający do P.E.I. są zobowiązani do izolacji przez 14 dni. Priorytetowe operacje o charakterze niepilne i wybrane podmioty świadczące opiekę zdrowotną, w tym fizjoterapeuci i optycy, uruchomiono 1 maja.

Parlament PEI wznawia działalność 26 maja.

Nowy Brunszwik

Nowy Brunszwik przeszedł do „żółtej fazy” planu naprawczego COVID-19 22 maja, umożliwiając ponowne otwarcie salonów fryzjerskich, a także kościołów i klubów fitness. Dentyści, masażyści i inne firmy i usługi „bliskiego kontaktu” również mogą wznowić działalność.

Salony kosmetyczne i salony tatuażu również mogą zostać otwarte, a kolejne firmy i usługi będą wznawiane kolejno w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Mieszkańcy Nowego Brunszwiku mogą teraz spotykac się z maksymalnie 10 osób – rodziną i przyjaciółmi.

Począwszy od 29 maja, publiczne spotkania z udziałem 50 lub mniej osób będą dozwolone, ale z zachowaniem fizycznego dystansu.

Również otwarte będą mogły zostać baseny, sauny, parki wodne, studia jogi i tańca, lodowiska, baseny i kręgielnie.

Również od 29 maja tymczasowi zagraniczni pracownicy będą mogli wjechać do prowincji, ale będą musieli poddać się kwarantannie przez 14 dni po przybyciu do Nowego Brunszwiku.

Jako ostatnia część tej fazy, 19 czerwca zostaną otwarte kampingi i biwaki.

Licencjonowane przedszkole mogły rozpocząć pracę 19 maja. Dzieci nie muszą nosić masek ani utrzymywać dystansu fizycznego, ale pozostają w małych grupach.

Każdy, kto podróżował poza granice Nowego Brunszwiku, nie będzie mógł odwiedzać placówek wczesnej nauki i opieki nad dziećmi przez 14 dni.

Firmy handlowe, biura, restauracje, biblioteki, muzea i sezonowe pola namiotowe mogły zostać otwarte wcześniej, pod warunkiem, że mają sprecyzowane plany dotyczące przestrzegania wytycznych zdrowia publicznego. Wznowienie planowych operacji jest również częścią drugiej fazy planu otwarcia prowincji.

Faza pierwsza, która rozpoczęła się 24 kwietnia, pozwoliła na ograniczoną grę na polach golfowych oraz wędkowanie i polowanie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli powrócić do szkoły, jeśli szkoła uznała to za bezpieczne. Nabożeństwa na świeżym powietrzu zostały wznowione, pod warunkiem, że ludzie pozostaną w swoich pojazdach i są oddaleni dwa metry od siebie.

Ostatnia faza, która prawdopodobnie nastąpi dopiero po udostępnieniu szczepionki, obejmie masowe zgromadzenia.

Quebec

22 maja Quebec zaczął zezwalać na spotkania na świeżym powietrzu z udziałem maksymalnie 10 osób z trzech rodzin z zachowaniem dystansu.

25 maja niektóre sklepy zostały ponownie otwarte w większej części Montrealu. Quebec otworzył sklepy detaliczne poza Montrealem 11 maja.

Pólkolonie w całej prowincji będą mogły być otwierane od 22 czerwca, z zachowaniem dystansu fizycznego i innych środków. Oznacza to mniejsze grupy dzieci i częste mycie rąk. Jeśli chodzi o obozy letnie, prowincja twierdzi, że nie będą mogły być organizowane aż do następnego roku.

Branże budowlane i produkcyjne w Quebecu wznowiły działalność z ograniczeniem liczby pracowników, którzy mogą pracować na jedną zmianę.

Szkoły podstawowe i przedszkola poza Montrealem zostały otwarte 11 maja, ale szkoły średnie, gimnazja i uniwersytety pozostaną zamknięte do września.

Szkoły podstawowe w granicach metropolii montrealskiej pozostaną zamknięte do końca sierpnia. Przedszkola w Montrealu również pozostaną zamknięte do co najmniej 1 czerwca.

Ontario

Ontario rozpoczęło pierwszy etap ponownego otwierania 19 maja, w tym zniesienia ograniczeń w sklepach detalicznych i gabinetach zabiegowych.

Prowincja twierdzi, że miejsca pracy mogą zacząć się ponownie otwierać, ale praca z domu powinna być kontynuowana tak długo, jak to możliwe.

Royal College of Dental Surgeons of Ontario twierdzi, że gabinety stomatologiczne znajdują się obecnie na 2. etapie trójfazowego planu otwarcia. Wcześniej dentyści mogli jedynie osobiście przyjmować w nagłych wypadkach, ale teraz mogą oferować inne niezbędne usługi ze zwiększonymi środkami ostrożności.

Budowy zostały wznowione, a ponadto zniesione zostaną ograniczenia w zakresie usług konserwacji, napraw i zarządzania nieruchomościami, takich jak sprzątanie, malowanie i obsługa basenów.

Większość sklepów detalicznych z wejściem od ulicy może zostać ponownie otwarta z zachowaniem fizycznych ograniczenń dystansowania, takimi jak ograniczenia liczby klientów w sklepie.

Pola golfowe mogą zostać ponownie otwarte. Można również otwierać przystanie, kluby jachtowe i punkty wodowania łodzi, podobnie jak prywatne parki i pola namiotowe dla przyczep, których właściciele mają umowę na cały sezon, oraz firmy, które zajmują się przechowywaniem zwierząt.

Inne przedsiębiorstwa i usługi objęte pierwszym etapem ponownego otwarcia to: wizyty weterynaryjne, pielęgnacja i szkolenie zwierząt domowych; biblioteki, usługi pomocy domowych i opiekunek do dzieci.

Premier Doug Ford wcześniej ogłosił, że szkoły w Ontario pozostaną zamknięte przez resztę roku szkolnego.

Manitoba

Gabinety dentystyczne i fizjoterapeutyczne mogą zostać otwarte. Sklepy detaliczne mogą się otworzyć pod warunkiem, że zapewnią fizyczne oddalenie klientów.

Restauracje mogą ponownie otworzyć swoje ogródki.

Muzea i biblioteki mogą również zostać ponownie otwarte, ale przy ruchu ograniczonym do 50 procent.

Ponownie otwarte zostały place zabaw, pola golfowe i korty tenisowe, a także parki i pola namiotowe.

22 maja prowincja zaczęła dopuszczać zgromadzenia do 25 osób pod dachem i 50 osób na zewnątrz.

Prowincja planuje również złagodzić zakaz odwiedzania bliskich w domach opieki. Do końca tego tygodnia domy opieki będą mogły zezwalać na ograniczone wizyty na zewnątrz z maksymalnie dwiema osobami odwiedzającymi na jednego mieszkańca. Odwiedzający zostaną sprawdzeni po przybyciu i będą musieli nadal zachowywać dystans.

Drugi etap ma się rozpocząć nie wcześniej niż 1 czerwca. Wtedy otwarte będą mogły zostać restauracje i wznowione zostaną bezkontaktowe sporty dla dzieci.

21 maja Premier Brian Pallister opublikował wstępny plan drugiego etapu otwarcia, jednak nie ustalono daty. Pallister powiedział, że odbędą się konsultacje społeczne, a plan może zostać odsunięty w czasie, jeśli wzrośnie liczba zakażeń.

Niektóre instytucje, takie jak kina, teatry i sale koncertowe, pozostaną zamknięte. Ale bary, salony tatuażu, restauracje, kluby fitness i baseny będą mogły się otworzyć przy ograniczonej liczbie osób.

Nabożeństwa mogą być odprawiane na zewnątrz bez ograniczeń, jeśli ludzie pozostaną w swoich pojazdach.

Masowe spotkania, takie jak koncerty i ważne wydarzenia sportowe, nie będą się odbywać do września.

Władze Manitoby przedłużyły stan wyjątkowy obejmujący całą prowincję do połowy czerwca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Saskatchewan

Pięciofazowy plan rządu Saskatchewan dotyczący ponownego otwarcia gospodarki rozpoczął się 11 maja od dentystów, optyków i innych pracowników służby zdrowia. Faza 1 obejmuje również ponownie otwarcie pół golfowych i namiotowych.

W ramach etapów 2 i 3 restauracje, siłownie i salony piękności mogą otwierać się 8 czerwca. Restauracje będą mogły działać z połową klientów, a ograniczenia zostaną zniesione również w niektórych ośrodkach usług opieki osobistej, w ośrodkach opieki nad dziećmi i miejscach kultu.

Rząd planuje również zwiększyć limit zgromadzeń z 10 do 15 osób w pomieszczeniach i do 30 osób na zewnątrz.

W fazie 4 można będzie otworzyć areny, baseny i place zabaw.

W fazie 5 prowincja rozważy zniesienie ograniczeń dotyczących liczebności zgromadzeń publicznych.

Alberta

Alberta zwiększyła limit uczestników spotkań na powietrzu z 15 do 50 osób.

Prowincja zezwoliła na otwarcie sklepów, restauracji, przedszkoli i salonów fryzjerskich w większej części prowincji 14 maja. Te firmy w Calgary i Brooks zostały ponownie otwarte 25 maja.

Restauracje mogą się otworzyć, ale w 50% liczby miejsc.

Premier Jason Kenney mówi, że jeśli pierwszy etap ponownego otwarcia pójdzie dobrze, kolejna faza – obejmująca kina i punkty spa – może rozpocząć się 19 czerwca.

Alberta pozwoliła na rozpoczęcie zaplanowanych, niepilnych operacji 11 maja.

Usługi świadczone przez dentystów, fizjoterapeutów i innych pracowników medycznych są również dozwolone. Pola golfowe zostały ponownie otwarte 2 maja.

Kolumbia Brytyjska

Rząd prowincji zezwolił na częściowe otwarcie ekonomii od 19 maja.

Hotele, kurorty i parki zostaną otwarte w czerwcu.

Rodzice w B.C. w czerwcu będą mogli wysłać dzieci na zajęcia w niepełnym wymiarze godzin. Rząd twierdzi, że jego celem jest powrót do zajęć w pełnym wymiarze godzin we wrześniu, jeśli będzie to bezpieczne. Większość uczniów od przedszkola do klasy 5 pójdzie do szkoły “na pół etatu”, podczas gdy klasy od 6 do 12 na jeden dzień w tygodniu.

Konwencje, duże koncerty, turystyka międzynarodowa i sport zawodowy z publicznością na żywo nie będą mogły zostać wznowione dopóki szczepionka nie będzie szeroko dostępna lub nie będzie możliwe skuteczne leczenie choroby.

Północno-Zachodnie Terytoria

Terytoria Północno-Zachodnie ogłosiły 12 maja plan ponownego otwarcia, który składa się z trzech etapów, ale rząd nie powiedział, kiedy zostanie wdrożony.

Plan obejmuje więcej spotkań i ewentualne ponowne otwarcie niektórych szkół i firm. Granice terytorium pozostają jednak zamknięte na czas nieokreślony dla nierezydentów i zewnętrznych pracowników.

Jukon

Plan otwarcia terytorium zawiera pięć faz, w tym okres po dostępności szczepionki.

Faza 1. planu rozpoczęła się 15 maja, a zamknięte firmy będą mogły się ponownie otworzyć, o ile przedłożą plan operacyjny.

Dwa gospodarstwa domowe liczące nie więcej niż 10 osób mogą także ze sobą współdziałać.

Bary i restauracje nie będą mogły zostać ponownie otwarte dopóki główny oficer medyczny nie zniesie ograniczeń.

Granice terytorium również pozostają zamknięte, ale mieszkańcy mogą łatwiej podróżować po Jukonie.

