Kaczyński ma scenariusz na wypadek przegranej w Sejmie Atmosfera wokół zbliżających się wyborów prezydenckich gęstnieje z dnia na dzień. PiS obawia się przegranej w głosowaniu w Sejmie, dlatego powstał nowy scenariusz. Plan Jarosława Kaczyńskiego zakłada m.in. dymisję rządu Mateusza Morawieckiego. Do wyborów zostało zaledwie 5 dni. W ciągu najbliższych dni Sejm zdecyduje, w jakiej ostatecznie formie wybory prezydenckie zostaną ostatecznie przeprowadzone. Czy będą to wybory korespondencyjne? To zależy do głosów posłów Porozumienia. Ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego brakuje zaledwie kilku głosów, by być pewnym wygranej. Na ten moment Jarosław Gowin może jeszcze doprowadzić do przegranej PiS w wyborach.

