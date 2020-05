Katarzyna Jagiełło: Te wybory to nie będzie święto demokracji “Tym razem nie widzę wyjścia z tej sytuacji, nie widzę zwyczajowego »mniejszego zła«, na które można się, po wielu targach ze swoim sumieniem zgodzić. Majowe wybory nie dają szansy na uczciwą grę. Chcę porządnej kampanii, chcę traktowania zasad gry z pełną odpowiedzialnością”, pisze dla OKO.press Katarzyna Jagiełło* Co zrobić z prezydenckim głosowaniem pocztowym, które PiS planuje na 10 maja? Wziąć udział w wyborach przeprowadzonych z pogwałceniem demokratycznych reguł, czy bojkotować to ułomne głosowanie? Takie pytanie zadaliśmy szanowanym uczestnikom i uczestniczkom polskiego życia publicznego. Poniżej publikujemy odpowiedź Katarzyny Jagiełło*. Wcześniej zamieściliśmy głos prezydenta Bronisława Komorowskiego i prof. Krystyny Skarżyńskiej,Tomasza Stawiszyńskiego, prof. Andrzeja Rycharda, Agnieszki Graff i Magdaleny Staroszczyk, sędziego Jerzego Stępnia, Adama Wajraka. Wkrótce teksty m.in. prof. Jerzego Zajadły, Elżbiety Podleśnej, Ryszarda Wojtkowskiego.

„Sądzę, że życie jest najwspanialszą ze wszystkich gier. Kosztownym błędem jest traktowanie jej jako trywialnej rozgrywki, do której można podejść lekko, a zasady nie mają większego znaczenia. Zasady mają najwyższe znaczenie. W grę należy grać wedle zasad, w innym wypadku przestaje być grą. I nie chodzi tylko o to, by wygrać. Prawdziwe osiągnięcie, to wygrać pięknie i z honorem". E. Shackleton.

