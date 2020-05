Kidawa-Błońska rezygnuje z wyborów? Rzecznik PO wyjaśnia słowa kandydatki. Podczas piątkowej konferencji prasowej pod siedzibą Sądu Najwyższego Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała, że nie weźmie udziału w wyborach “ani jako obywatel, ani jako kandydat”. W rozmowie z naTemat.pl rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec wyjaśnia, czy oznacza to, że kandydatka jego partii oficjalnie rezygnuje ze startu w wyborach. W piątek kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta przyznała, że zapowiedzianego na 10 maja głosowania nie można nazwać prawdziwymi wyborami. – Ja w takiej zabawie PiS-owskiej udziału nie będę brała jako obywatel i jako kandydat – zadeklarowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej wypowiedź pozostawiła wiele wątpliwości. Wielu Polaków rozumiało je jako ostateczną rezygnację z walki. Postanowiliśmy więc skontaktować się z rzecznikiem prasowym Platformy Obywatelskiej, aby dowiedzieć się, czy Kidawa-Błońska oficjalnie wycofuje swoją kandydaturę z wyborów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.