Kluczowy tydzień w Sejmie. Co nas czeka? Koronawirus sprawił, że nadal nie wiemy, czy wybory odbędą się w terminie, do którego dąży PiS i Jarosław Kaczyński. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Jest zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory. Musiałby nastąpić cud, by do nich doprowadzić – powtórzył szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" stwierdził, że najlepszym wyjściem byłoby wprowadzenie stanu nadzwyczajnego oraz przeprowadzenie wyborów w późniejszym terminie. Takiego rozwiązania domaga się też opozycja, oskarżając obóz PiS o łamanie standardów demokratycznych podczas przygotowań wyborów korespondencyjnych. Zanim dojdzie do kluczowego głosowania nad projektem pracować będą nadal senatorzy.

