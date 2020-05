Koniec z “zamrożeniem” szpitali. “Ruszamy z przyjęciem wszystkich pacjentów planowych”. Odwołane przez pandemię COVID-19 zabiegi i operacje trzeba liczyć w już tysiącach. Szpitale powoli zaczynają “odmrażać” oddziały i wracają do planowych operacji. To dobre informacje dla pacjentów, którzy od tygodni czekali w niepewności. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku wreszcie otworzyły drzwi dla pacjentów czekających na zabiegi planowe. – Dzisiaj (poniedziałek – przyp. red.) jest pierwszym dniem, że wystąpiliśmy z informacją do pacjentów, że mogą się zgłaszać na planowe przyjęcia, na planową diagnostykę, na planowe zabiegi operacyjne – mówi Jan Kochanowicz, p.o. dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Potrzeby pacjentów wciąż są ogromne. Pani Mirosława Sidorowicz pilnie potrzebuje konsultacji lekarskiej, ale wszystkie zostały odwołane. Już w trakcie pandemii miała wykonany rezonans magnetyczny. Dopiero teraz mogła przyjść odebrać wyniki swoich badań. – Od marca czekam na wynik. Nie mogłam go odebrać, bo nie można było wejść (do szpitala – przyp. red.) – podkreśla pacjentka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.