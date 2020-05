Konkurs Chopinowski nie odbędzie się w tym roku Konkurs Chopinowski dołącza do długiej listy odwołanych wydarzeń kulturalnych w tym roku. Osiemnasta edycja konkursu została przełożona na 2021 rok ze względu na pandemię COVID-19. “Ze względu na pandemię COVID-19 osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego została przełożona o rok. Konkurs odbędzie się w dniach 2-23 października 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie” – poinformował na Facebooku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, organizator odbywającego się co pięć lat wydarzenia. Wcześniej planowano, że inauguracja konkursu odbędzie się 2 października tego roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.