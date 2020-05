Koronawirus w Polsce: 20 kolejnych osób nie żyje, 300 nowych zakażeń. Nie żyje 20 kolejnych osób chorujących na Covid-19 w Polsce. Jest też 300 nowych przypadków zarażenia koronawirusem – poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Tym samy liczba dotychczas zarażonych w całym kraju wzrosłą do 12 877 osób. 644 z nich zmarło. Resort zdrowia poinformował rano o śmierci kolejnych 4 osób zakażonych koronawirusem. To 72-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna leczeni w Raciborzu, 85-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 86-letnia kobieta z Poznania. Wszystkie te osoby cierpiały na inne choroby. Rano ministerstwo poinformowało też 141 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej – 78 – było w województwie śląskim, 21 w woj. wielkopolskim, po 7 w woj. zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, po 6 w woj. dolnośląskim i podlaskim, po 4 na Pomorzu i Opolszczyźnie, 3 w woj. świętokrzyskim, po 2 w woj. małopolskim i warmińsko-mazurskim i jeden w woj. lubelskim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

