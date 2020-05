Lekarze o posyłaniu dzieci do żłobków i przedszkoli Decyzja rządu o fakultatywnym otwieraniu żłobków i przedszkoli od 6 maja – mimo panującej epidemii koronawirusa – wywołała spore kontrowersje. Stanowczo tym planom sprzeciwiło się Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. PPOZ stwierdziło wręcz, że to “najgorsza decyzja, jaka mogła zapaść”. W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 6 maja dopuszczone będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzji, która spotkała się z krytyką m.in. prezydentów Gdańska czy Warszawy, bronił w czwartek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapewnił, że posyłanie dzieci do tych placówek nie jest obowiązkowe oraz wkrótce pojawią się twarde wytyczne dotyczące organizacji zajęć w żłobkach i przedszkolach. Tymczasem Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia wystosowało apel do dyrektorów placówek, nauczycieli, wychowawców, burmistrzów, prezydentów i wójtów oraz rodziców i opiekunów dzieci o nieposyłanie dzieci do żłobków i przedszkoli. “To najgorsza decyzja, jaka mogła zapaść!” – czytamy w nim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

