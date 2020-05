Małgorzata Kidawa-Błońska będzie rozmawiać z Polakami na świecie W niedzielę na Facebooku odbędzie się LIVE z Małgorzatą Kidawą-Błońską, kandydatką na prezydenta. Jako jedyna kandydatka w wyborach prezydenckich specjalnie spotka się z Polakami z całego świata i będzie odpowiadała na ich pytania. Spotkanie odbędzie się o godz. 20.00 (czasu polskiego) w sobotę, a poprawadzą je Małgorzata P. Bonikowska z Kanady i Tomek Borkowy ze Szkocji. ZAPRASZAMY na stronę Facebookową Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

