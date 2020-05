Ministerstwo chwali 16 lat Polski w Unii Europejskiej Ponad 30 miliardów złotych przypada średnio na każdy rok członkostwa naszego kraju w UE. Jednak – jak zaznaczono w podsumowaniu – nie tylko ekonomiczny bilans ostatnich 16 lat wypada korzystnie, ale także polityczny i społeczny. Polacy bardzo pozytywnie oceniają obecność Polski w Unii. Zdecydowana większość uważa, że skorzystaliśmy na przystąpieniu do Unii Europejskiej. 16 lat naszego członkostwa we Wspólnocie podsumowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało bilans 16 lat Polski w Unii Europejskiej. Ponad 30 miliardów złotych na każdy rok członkostwa Z bilansu wynika, że “ponad 30 miliardów złotych ‘na czysto’ przypada średnio na każdy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Jednak – jak zaznaczono – nie tylko ekonomiczny bilans ostatnich 16 lat wypada korzystnie, ale także polityczny i społeczny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

