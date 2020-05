Ministerstwo informuje o kolejnych zakażeniach i ofiarach koronawirusa Kolejne informacje na temat zakażeń koronawirusem w Polsce napływają z Ministerstwa Zdrowia. Resort informuje o 228 kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ministerstwo przekazuje także, że wyniku choroby wywołanej COVID-10 zmarło 7 osób. Łącznie do tej pory testy potwierdziły w Polsce 13 tys. 105 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 651 osób. “Mamy 228 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus” – czytamy w najnowszym komunikacie Ministerstwa Zdrowia. W przekazanej informacji Ministerstwo Zdrowia informuje o 228 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to 141 przypadków z województwa śląskiego, 18 z łódzkiego, 17 z dolnośląskiego, 16 z małopolskiego, 8 z podkarpackiego, 6 z kujawsko-pomorskiego, 6 z pomorskiego, 5 z lubelskiego, 5 z zachodniopomorskiego, 4 z opolskiego i dwa z wielkopolskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

