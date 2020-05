Więcej rządowej pomocy i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (19 maja)

Oto najnowsze informacje z 19 maja:

Kanada – (18 maja – 78 072)

• Półkolonie w Ontario będą mogły być otwarte w lipcu i sierpniu, biuro premiera ogłosiło we wtorek, ale obozy stacjonarne nie będą mogły działać. Otwarcie półkolonii będzie zależeć od tego, czy liczba przypadków i zgonów COVID-19 będzie nadal spadać.

• Rząd Manitoby chce, aby ponad 6200 pracowników rządowych wzięło pięć bezpłatnych dni wolnych przed kwietniem przyszłego roku, aby pomóc w pokrywaniu kosztów walki z pandemią COVID-19.

• Uczniowie nie wrócą do szkoły do końca roku szkolnego. To przepisy dla dwóch milionów uczniów w Ontario. Premier Doug Ford ogłosił we wtorek, że zamknięcie szkół – które rozpoczęło się po marcowej przerwie – potrwa do końca czerwca, pozostawiając uczniom naukę w domu do końca tego roku szkolnego. Nauka na odległość będzie kontynuowana, a szkoła letnia będzie dobrowolna. Ontario dołącza do prowincji takich jak Alberta, które również odmówiły wznowienia zajęć z powodu trwającej pandemii COVID-19.

• Premier Justin Trudeau mówi, że częściowe zamknięcie granicy ze Stanami Zjednoczonymi zostanie przedłużone o kolejne 30 dni, do 21 czerwca. Od połowy marca granica jest zamknięta, co ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19.

• Ontario tworzy niezależną komisję ds. systemu opieki długoterminowej w prowincji. Minister opieki długoterminowej Merrilee Fullerton oświadczyła , że komisja rozpocznie się we wrześniu.

• Rząd federalny przedłuża program wspierania biznesów jednocześnie rozluźniając wymagania wobec firm, które mogą się o yaką pomoc ubiegać (np. o firmy, które nie zatrudniają ani jednego pracownika na pensji, o nowe firmy, które nie składały jeszcze rozliczeń podatkowych itp.). To bardzo dobra wiadomość dla małych przedsiębiorstw. Program będzie działał do końca lata. Pozwala on firmom wziąć do 40 tys. dol. nieoprocentowaej pożyczki gwarantowanej przez państwo przy minimalnych formalnościach. Jeśli pożyczka zostanie spłacona do końca 2022 roku, 10 tys. dol. zostanie umorzone. Do chwili obecnej 600 tysięcy firm skorzystało z tego programu.

