Najkrwawszy 1 maja w historii Warszawy W 1905 r. Imperium Rosyjskie ogarnięte było robotniczą rewolucją. Masowe rozruchy nie ominęły też Królestwa Kongresowego, a jednym z krwawych wydarzeń tamtego roku były demonstracje z okazji 1 maja w Warszawie. Carscy żołnierze zabili wtedy co najmniej 31 osób, a polskich robotników na wojsko poprowadził niesławny Feliks Dzierżyński. Na początku XX w. Rosja znalazła się w kryzysie gospodarczym. Rosły bieda i nierówności społeczne, wśród robotników szerzyły się socjalistyczne idee, powstawały kolejne grupy planujące zbrojną rewolucję. Co więcej, carskie imperium wdało się w wojnę z Japonią, w której ponosiło kolejne upokarzające klęski. W styczniu 1905 r. pokojową demonstrację w Petersburgu zaatakowało wojsko, zabijając ponad 1000 osób. Tamta "krwawa niedziela" doprowadziła do wybuchu frustracji w całym imperium, rozpoczynając falę strajków, manifestacji i zamieszek nazywanych "rewolucją 1905 roku". Niepokoje dotarły też do Królestwa Polskiego, czyli części naszego kraju znajdującego się pod rosyjskim zaborem. Już w styczniu w starciach z wojskiem w Warszawie zginęło ok. stu osób. Polska Partia Socjalistyczna (do której należał m.in. Józef Piłsudski) i Socjaldemokracja Królestwa Polski i Litwy wezwały do strajków, w których wzięły udział setki tysięcy osób. Żądano 8-godzinnego dnia pracy, ustalenia minimalnej płacy i powołania kas chorych.

