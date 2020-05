Nasze mieszkanie, urządzanie

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Warto przyjrzeć się nowym trendom w urządzaniu domów i mieszkań: oczywiście wymyślone są nowe pomysły na rok obecny, co zawsze wpływa dobrze na nasze lepsze samopoczucie.

Nowe kolory, nowe akcenty, to wszystko spowoduje, że nasz dom stanie się jakby nowszy – przecież nie zawsze trzeba zmienić miejsce zamieszkania, aby poczuć się inaczej. Czego można się spodziewać? A więc np. pokrycie ścian: od ciemniejszych kolorów, niebieskiego, po bardzo wrzaskliwe kolory w postaci nowego typu wzorzystej tapety, a także wolnostojących wanien, są to nowe trendy, którym warto się przyjrzeć.

Jest trochę elementów upiększających np. meble, które przejmowane są ze starych, zabytkowych krzeseł, innych detali, przykładem niech będą mocno kręcone nogi mebli. Oczywiście nie zaleca się, aby stosować te elementy w nadmiarze, są dobre w celu urozmaicenia wyglądu. A więc gdzieniegdzie elementy zabytkowe. Dobre są kolory patyny, sprawiające wrażenie przedmiotów starych, wręcz antycznych.

Następna ważna sprawa to kolorystyka: w tym roku ma obowiazywać kolor niebieski, klasyczny niebieski, bardziej marynistyczny (tzw. navy blue). Stanowi on dobry kontrast do podkreślenia innych części, zarówno we wnętrzu, jak I na zewnątrz domu.

Dalsza sprawa to tapety: w tym roku będą one wielokolorowe, kwiatowe. Proponuje się różne desenie, od kwiatów w dużym rozmiarze, różnej kolorystyce, nawet do kolorów metalo-podobnych, które zupełnie odmienią nasze ściany. Niekoniecznie trzeba nimi pokrywać całe ściany, można skupić się na pewnych elementach, co stosuje się w łazienkach. Wielokrotnie stosuje się kolory bardzo kontrastowe; połączenia czarno-białe są tego dobrym przykładem.

Jeśli chodzi o kolory w kuchni, to do niedawna dominował kolor biały: białe szafki, blaty. Obecnie odchodzi się już od koloru białego, który się nieco przejadł, a więc jest powrót do kolorów naturalnego drewna, który również złamie niejako dominujący bialy kolor: można tu użyć wiele elementów, od półek, blatów, niekoniecznie zmieniając całą kuchnię. Można również pokusić się o przemalowanie drzwiczek kuchennych na inny, jaskrawy kolor.

Sypialnie stają się bardziej lekkie: nie ma już mowy o ciężkich nakryciach, zasłonach – bardziej są elementy lekkie, stalowe, nowoczesne.

Jeśli chodzi o sztukę, np. obrazy oraz inne przedmioty dekoracyjne, to dla kontrastu dobre sa wszelkie elementy antyczne. Można juz teraz rozpocząć własną kolekcję sztuki, co zawsze stanowi dobry przyczynek do ciekawych rozmów z przyjaciółmi. Oczywiście takie przedmioty dobrze jest również umieścić w kuchni, aby nie tylko było to miejsce do gotowania, ale też wspólnego przebywania ze znajomymi.

Jeśli chodzi o meble, to jest trend wzorowania się na meblach z lat 60-tych lub 70-tych: kozetki czy kanapy, o kształtach wręcz zaokrąglonych. Dopuszczalne są również meble oraz przedmioty dotychczas używane na patio: wiklinowe, zarówno fotele, jak stoliki itp. Coraz częściej stosowane są nowe typy materiałów do przykryć lub okryć w czasie zimowego czytania książki, czy gapienia się w telewizor.

Jeśli chodzi o łazienki: oczywiście ten element jest już stosowany przez pewien czas, a więc są to osobno, luźno stojące wanny. Coraz częściej są one instalowane przy zmianach w łazience.

Bądźmy kreatywni, każda zmiana w naszym domu przynosi nowe spojrzenie, nie tylko odświeża wnętrze. Czujemy się wtedy radośniej! A tego nam dzisiaj potrzeba w trudnym czasie pandemii.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd. Brokerage