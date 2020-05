Nie żyje Halina Szpilman, żona kompozytora Władysława Szpilmana Nie żyje żona kompozytora Władysława Szpilmana. Halina Szpilman, lekarka i działaczka społeczna zmarła w wieku 92 lat. Była wieloletnią współpracowniczką biura Rzecznika Praw Obywatelskich. O śmierci Haliny Szpilman poinformował na Twitterze Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. “Zmarła Halina Szpilman, lekarka, działaczka społeczna, żona wybitnego kompozytora Władysława Szpilmana. Przez lata współpracowała z Biurem RPO, była członkinią Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz częstym gościem naszych spotkań i seminariów. Cześć jej pamięci” – czytamy we wpisie Bodnara. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

