Niemieccy eksperci o koronawirusie: dzieci zarażają tak samo jak dorośli Od początku pandemii naukowców interesowało, jak koronawirus zachowuje się w przypadku dzieci. Są wstępne wyniki badań: dzieci zarażone koronawirusem zarażają innych tak samo jak dorośli. Liczba wirusów, które można było stwierdzić w wydychanym powietrzu nie wykazuje żadnego zróżnicowania w grupach wiekowych – stwierdzili naukowcy z zespołu kierowanego przez prof. Christiana Drostena, szefa Instytutu Wirusologii berlińskiej kliniki Charité. Wyniki ich pracy badawczej zostały już teraz upublicznione, lecz nie zostały jeszcze zweryfikowane przez niezależnych ekspertów. Ze względu na wniosek z tych badań naukowcy ostrzegają przed nieograniczonym otwarciem szkół, przedszkoli i placów zabaw w Niemczech.

