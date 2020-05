Niemiecki dziennik obnaża plany PiS “Polska wkracza w najgłębszy kryzys polityczny po 1989 r.” – czytamy na łamach “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Niemiecka gazeta zaznacza, że Jarosław Kaczyński chce zabezpieczyć swoją władzę – i to na czas nieokreślony. “W środku prawdopodobnie najgorszego kryzysu gospodarczego w Europie od dziesięcioleci Polska wkracza w najgłębszy kryzys polityczny od końca komunizmu w 1989 r.” – czytamy w “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.



Autor komentarza Reinhard Veser zaznacza, że nie jest to skutkiem problemów społecznych wywołanych pandemią koronawirusa, ale "działaniami przywódców politycznych, którzy stawiają własną władzę ponad wszystko, co składa się na demokrację: praworządność, uczciwą polityczną konkurencję oraz szacunek dla odmiennych poglądów".

