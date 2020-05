Nieruchomości w czasie trudnym

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Śledząc sprzedaż nieruchomości w naszej okolicy, widać bardzo duży spadek sprzedaży, jednak ceny w dalszym ciągu utrzymują się na tym samym poziomie co przed nastaniem koronawirusa, czyli już ponad miesiąc wcześniej. Patrząc na średnie ceny sprzedaży, widzimy, że przeciętna nieruchomość w Mississaudze kosztowała prawie 820 tysięcy dolarów, co stanowiło siędmioprocentowy wzrost w stosunku do cen sprzed roku. Ceny te były porównywane dokładnie na przestrzeni całego roku, czyli od marca zeszłego do kwietnia bieżącego roku.

W całym regionie Peel średnia cena nieruchomości była nieco niższa, bo wyniosła 800 tysięcy. Natomiast w Brampton, zazwyczaj najtańszym miejscu w Peel, cena podskoczyła o osiem procent, do średniej prawie 770 tysięcy dolarów. Lecz o ile w dalszym ciągu ceny są wysokie, to sprzedaż spadła mocno.

Od czasu rozpoczęcia pandemii, ogólna sprzedaż spadła aż o 59 procent! W tym czasie w Brampton sprzedano 355 nieruchomości, natomiast w Mississaudze dokonano 381 transakcji.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że wielu klientów oczekuje co będzie dalej: nikt obecnie nie jest w stanie powiedzieć co stanie się z rynkiem, jakie będą ceny, a więc wielu ludzi po prostu wyczekuje oraz śledzi sytuację. Do tego przyczynia się również bardzo duże utrudnienie w pokazywaniu nieruchomości. Wiele firm brokerskich oferuje jedynie pokazy poprzez tzw. Virtual Tour, czyli filmy video z nieruchomości, a to jest niestety nie do końca prawdziwe, czasem wiec zwodne. Zupełnie inne jest wrażenie kiedy zwiedza się nieruchomość samemu, patrzy na wpadające światło, położenie domu, sprawdza jakość posesji itd. Również wiele firm tzw. management, które odpowiadają za bezpieczeństwo w budynkach apartamentowych, wręcz zakazało wpuszczania agentów z klientami do obejrzenia sprzedawanych mieszkań. Ma to duży wpływ na zawieranie transakcji.

A więc w większości regionów, nie tylko w tzw. wielkim Toronto, lecz w okolicach Durham, Halton, spadek sprzedaży był na poziomie od 30 do 50 procent. W tej chwili bowiem kupujący, którzy aktywnie poszukują nieruchomości na rynku są bardziej wyczuleni na jakość, oglądając wszystko po wielekroć oraz mając dużo czasu na własną analizę. A więc tzw. aktywne pokazywanie ogranicza się jedynie do wybranych nieruchomości, które mogą stanowić potencjalny obiekt zakupu. Większość kupujących spodziewa się uzyskać upust cenowy w stosunku do ceny wystawionej.

W regionie Halton ceny średnio poszły w górę o pięć procent. Największa podwyżka cenowa zanotowana została w Oakville, gdzie średnia cena nieruchomości wyniosła 1,06 mln dolarów. Na drugim miejscu znalazło się Milton, gdzie cena wzrosła o siedem procent, do prawie 727 tysięcy dolarów, lecz tu spadek liczby sprzedanych domów wyniósł ponad 56 procent. Natomiast w Burlington ceny pozostały najbardziej stabilne, ze wzrostem o zaledwie jeden procent, do prawie 785 tysięcy dol., natomiast spadek liczby sprzedanych wyniósł 51 procent.

W okolicach Halton Hills ceny podniosły się jedynie o dwa procent, do 786 tysięcy, natomiast liczba zawartych transakcji spadła o 41 procent. W samym wielkim Toronto ceny wzrosły o cztery procent, do średniej wynoszącej prawie 920 tysięcy dolarów. W całym mieście zanotowano jedynie 1456 transakcji sprzedaży, co stanowiło spadek o 54 procent!

Powyższa analiza większości okręgów ukazuje podobny trend wszędzie, gdzie sprawdzaliśmy. A więc wielu klientów wyczekuje, poza tym wiekszość banków również nie spieszy się z decyzjami o przyznawaniu pożyczek hipotecznych, co często zabiera dwa razy więcej czasu, a więc znacznie opóźnia nie tylko zamknięcie transakcji, lecz także termin kupna. W wielu wypadkach musimy przedłużać warunki finansowe, co tylko utrudnia cały proces kupna-sprzedaży.

Już obecnie widać, że wszyscy zaczynają odczuwać skutki pandemii oraz wyczekują na otwarcie rynku pracy i powrót do normalności.

