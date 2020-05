„Niezależny Sąd Najwyższy przetrwa w każdym z nas” – Iustitia żegna I prezes Małgorzatę Gersdorf “Dziś chcemy powiedzieć jasno: koniec kadencji I Prezesa SN to żaden koniec. Bo niezależny Sąd Najwyższy przetrwa w każdym z nas – każdy sąd powszechny w tym kraju, każdy sędzia, będzie od dziś jak SN. Będzie stał na straży Konstytucji” – mówił w imieniu sędziów Iustitii prezes stowarzyszenia Krystian Markiewicz I prezes SN Małgorzata Gersdorf zakończyła w czwartek 30 kwietnia 2020 swoją 6-letnią kadencję. Z tej okazji w SN zebrali się sędziowie, którzy podziękowali jej za obronę niezależności SN i obronę wolnych sądów. A przed gmachem SN dziękowali jej za postawę obywatele. Prof. Gersdorf przejdzie teraz w stan spoczynku. Jej prezesura przypadła na bardzo trudny okres ataku PiS na niezależne sądy. Ale I Prezes wytrzymała ten atak oraz hejt jaki się na nią wylał w internecie i do końca udało jej się obronić niezależność SN. Dała też mocne wsparcie dla sędziów z sądów powszechnych, dla których SN stał się tarczą przed atakami władzy i jej stronników. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

