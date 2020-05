“Nigdy nie mówiliśmy, że to koniec”. Gubernator Nowego Jorku ostrzega. Andrew Cuomo, mimo pozytywnych statystyk, ostrzegł przed przedwczesnym optymizmem. – Mój instynkt podpowiada, że kiedy ludzie widzą zmniejszające się liczby, mogą odczuwać fałszywą otuchę – zauważył Andrew Cuomo. – Liczba, która jest najważniejsza, na którą patrzymy i która nadal jest niezwykle niepokojąca, to liczba zgonów – dodał. Podczas niedzielnej konferencji prasowej w Albany Cuomo zaznaczył, że z 280 ofiar śmiertelnych w ciągu ostatniej doby 251 odnotowały szpitale, a 29 domy opieki dla osób starszych. – Liczba, która jest najważniejsza, na którą patrzymy i która nadal jest niezwykle niepokojąca, to liczba zgonów – 280. Widać, że nie zmieniła się dramatycznie w stosunkowo długim okresie. Ogólny kierunek jest dobry, mimo że jest to bardzo bolesne. Myślę, że ważne jest, aby poświęcić chwilę i wyciągnąć nauczkę z tego, przez co przechodziliśmy – sugerował Cuomo. Liczba nowych przypadków wirusa w ciągu ostatniej doby wyniosła w stanie Nowy Jork 789. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

