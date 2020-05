Nowa pomoc dla studentów i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (1 maja)

Oto najnowsze informacje z 1 maja:

Kanada – 55 061 (30 kwietnia 53 236)

źródło

• Parlament uchwalił ustawę przyznającą nadzwyczajne świadczenia o wartości 9 miliardów dolarów dla studentów, którzy tego lata mogą się spodziewać prpblemów z pracą z powodu pandemii COVID-19. Studenci, którzy nie mogą znaleźć pracy lub są niezdolni do pracy z powodu pandemii, otrzymają zasiłek z nowego programu Canada Emergency Student Benefit w wysokości 2 250 dol. miesięcznie od maja do sierpnia.

• Uroczyste obchody Dnia Kanady zostały odwołane w Toronto. Mają się one dobyć wirtualnie. Obawy przed infekcją skłoniły Toronto do odwołania programów rekreacyjnych w mieście do końca czerwca.

• W reakcji na presję firm zmuszonych do zamknięcia swojej działalności przez ostatnie siedem tygodni, premier Doug Ford mówi, że wszystkie ośrodki ogrodnicze będą mogły otworzyć się w poniedziałek.

Premier ogłosił również, że szkółki, firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, sprzedawcy samochodów i myjnie samochodowe wznowią działalność online tego dnia, a przystanie łodzi i pola golfowe mogą zacząć przygotowywać się do otwarcia jeszcze tej wiosny.

• Dr Theresa Tam twierdzi, że potwierdzone laboratoryjnie przypadki COVID-19 to tylko wierzchołek góry lodowej rzeczywistego rozprzestrzeniania się choroby. Mówi, że całkowita liczba osób, które zostały zarażone nowym koronawirusem, będzie znacznie większa, gdy dobre testy krwi na przeciwciała będą dostępne i rozpowszechnione. Kluczem do powstrzymania pandemii jest utrzymywanie liczby przypadków na tak niskim poziomie, że ciężko chorzy pacjenci nie powodują pzeciążenia systemu opieki zdrowotnej, mówi Tam. Dr Tam mówi, że Kanada osiągnęła jak dotąd sukces i jest to na razie ważniejsze niż ustalenie dokładnej liczby przypadków COVID-19.

• Wicepremier Chrystia Freeland wzywa właścicieli lokali komercyjnych do okazania zrozumieniia najemcom mającym trudności z dotrzymaniem terminu płatności czynszu 1 maja z powodu COVID-19. Mówi, że jeśli najemca stracił dochód, jest to dobry czas dla właściciela, aby okazał mu wsparcie. Freeland apeluje też do banków aby rozważyły spłaty kredytów hipotecznych właścicieli lokali komercyjnych.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 20.32:

Porównanie ze stanem z wczorajszego dnia:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 84 741.

Wzrost liczby zgonów o 5017.

POPRZEDNIE CODZIENNE RELACJE:

30 kwietnia

28 kwietnia

27 kwietnia

26 kwietnia

25 kwietnia

23 kwietnia

21 kwietnia

20 kwietnia

19 kwietnia

17 kwietnia

16 kwietnia

15 kwietnia

14 kwietnia

13 kwietnia

10 kwietnia

9 kwietnia

8 kwietnia

7 kwietnia

6 kwietnia

4 kwietnia

3 kwietnia

1 kwietnia

31 marca

30 marca

29 marca

28 marca

27 marca

26 marca

25 marca

24 marca

23 marca

22 marca

21 marca

20 marca

19 marca

18 marca

17 marca

16 marca

15 marca

14 marca

12 marca

11 marca

10 marca

9 marca

8 marca