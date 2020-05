Nowe fakty w sprawie kart do głosowania. Naruszone standardy PKW. Wraz z wyciekiem kart do głosowania w wyborach korespondencyjnych okazało się, że nie ma nich daty dziennej głosowania. To sprzeczne z dotychczasowymi standardami Państwowej Komisji Wyborczej – informuje RMF FM. “Karty do głosowania w wyborach kopertowych nie mają daty dziennej głosowania. To sprzeczne z dotychczasowymi standardami PKW” – zauważył na Twitterze reporter rozgłośni Patryk Michalski. “Rzekome zabezpieczenia już są na kartach, mimo że nie ma rozporządzenia, które określa wzór karty i sposób zabezpieczeń” – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

