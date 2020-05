UAKTUALNIANE – Wybory za granicą – kontrowersje, protesty (linki, informacje)

Niezależnie od tego kogo popieramy jako kandydata w wyborach prezydenckich w Polsce, nie możemy nie być zaniepokojeni tym, jak wyglądają plany władz RP wobec Polaków mieszkających za granicą i tego w jaki sposób mieliby głosować.

Dlatego zebraliśmy dla Państwa materiały i informacje na ten temat, rozproszone w wielu miejscach. Poniżej znajdą Państwo:

W chwili obecnej sytuacja jest iście kuriozalna. Sami oceńcie.

W Senacie wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk na pytanie o szczegóły, powiedział, że najwyżej wybory w niektórych krajach świata się po prostu nie odbędą (poniżej linki – warto posłuchać).

Sąd Najwyższy o wyborach i ustawie

1. Oficjalne informacje o wyborach w Kanadzie

Wybory w Polsce zaplanowane są na 10 maja 2020 r. Polscy obywatele w Kanadzie i USA będą głosować dzień wcześniej, 9 maja 2020 r.

Według informacji przekazanych przez rząd Polski 25 kwietnia skierowanej do Polonii w Kanadzie na stronie rządu RP www.gov.pl, obywatele polscy w Kanadzie, którzy są uprawnieni do głosowania, będą głosować 9 maja w czterech polskich konsulatach: w Toronto, Montrealu, Vancouver i Referacie ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, w godzinach od 7:00 do 21:00 czasu lokalnego.

Ewetualna druga tura (jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów) ma się odbyć 14 dni po terminie pierwszego głosowania – w sobotę 23 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

“Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście (podkr. red). Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.”

A zatem możliwe jest, że rozesłane zostaną pakiety do głosowania, ale będą one musiały zostać włożone do urny osobiście w jednym z czterech ww. miejsc.

Rejestracja do wyborów

“ ! Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.”

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Zagrożenia

Pamiętajmy, że np. w Ontario obowiązuje stan klęski żywiołowej, ostatnio przedłużony do 12 maja. Istnieją wyraźne obawy związane ze zdrowiem publicznym i bezpieczeństwem oraz ryzyko związane z osobistym głosowaniem podczas pandemii oraz w stanach wyjątkowych prowincji. Jeśli wyborcy będą musieli oddać kartę do głosowania osobiście w dniu głosowania, będą naruszać lokalne przepisy dotyczące zgromadzeń publicznych itp. zagrażając zdrowiu wszystkich zaangażowanych osób i potencjalnie narażając zdrowie wielu innych osób, z którymi miałyby później kontakt.

Jeżeli głosowanie odbywałoby się korespondencyjnie, wyborcy mieliby nadal być zobowiązani do osobistego oddania głosu w odpowiednim konsulacie. Powód osobistego dostarczenia karty do głosowania do odpowiednich konsulatów jest niejasny.

W przypadku, gdy wymagana będzie druga tura głosowania (żaden kandydat nie otrzyma 50% głosu w pierwszej turze), druga tura głosowania dla obywateli polskich w Kanadzie zostanie zorganizowana w tych samych lokalach wyborczych 23 maja i z taką samą godziną głosowania jak powyżej.

22 kwietnia konsul generalny w Toronto założył dwie lokale wyborcze (numer 66 i 67) (pierwsza!), Z których pierwsza liczy 10 osób, a druga 11 osób.

Pierwotnie zaproponowano tylko 103 lokale wyborcze poza Polską – mniej niż jedna trzecia z 314 w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych, z wyłączeniem tych krajów o dużej liczbie polskich obywateli, którzy nie wyrazili zgody na organizację wyborów w drodze głosowania osobistego (USA, Kanada , Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg, Niemcy) lub które nie udzieliły odpowiedzi i wymagana jest zgoda (Szwajcaria, Włochy, Malta, Republika Południowej Afryki, Serbia, Irlandia, Nowa Zelandia). Takie rozwiązanie oznaczałoby jednak, że wybory wykluczałyby kraje, w których w ostatnich wyborach oddano prawie 215 000 głosów, tj. Do 68,5% spoza Polski.

22 kwietnia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dodało 59 nowych lokali wyborczych, w tym kraje, które pierwotnie zostały wykluczone, w tym Kanadę. Obecnie istnieje 162 lokale wyborcze poza Polską.

2. Posiedzenie komisji Spraw Zagrabicznych i UE Senatu

W komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej we wtorek 28 kwietnia odbyło się posiedzenie na temat wyborów za granicą z wirtualną obecnością i wypowiedziami przedstawicieli Polonii z wielu krajów. Było to powiedzenie na temat skutków Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. 2020 poz. 706), w czasie trwania pandemii COVID-19.

3. Wybory za granicą w mediach

• Polacy na świecie: jak mamy głosować?

5.05.2020, Gazeta Wyborcza

39. odcinek z cyklu “Polacy na świecie”, w którym Dorota Wysocka-Schnepf rozmawia z Urszulą Gacek, byłą ambasador RP przy Radzie Europy, byłą konsul generalną RP w Nowym Jorku (gdzie organizowała ostatnie wybory prezydenckie) i obecnie współpracowniczką OBWE w roli przewodniczącej misji obserwacyjnej wyborów. Jeśli w wielu krajach są ograniczenia, a nawet zakazy poruszania się, to w jaki sposób MSZ obecnie umożliwia polskim obywatelom za granicą udział w wyborach? Jak to się różni od poprzednich wyborów? Czy są jakieś międzynarodowe standardy, jeżeli chodzi o prawo do głosowania obywateli za granicą? Okiem doświadczonego obserwatora wyborów – co ambasador Gacek sądzi o obecnej sytuacji w Polsce?

30.04.2020, Onet

Rząd zapewnia, że Polacy mieszkający za granicą będą mogli wziąć udział w wyborach prezydenckich. Ale dokładne przyjrzenie się praktycznym przygotowaniom pokazuje, że zorganizowanie wyborów równych i powszechnych nie jest możliwe. Wielu polskich emigrantów nie wierzy, że uda im się zagłosować.

28.04.2020, Rzeczpospolita

Nie wiadomo, jak rozsiana po całym świecie polska emigracja będzie mogła zagłosować. Resort dyplomacji intensywnie pracuje nad udogodnieniami.

24.04.2020, TVN 24

Dopisanie do spisu wyborców i osobiste stawienie się w lokalu – tak według obecnie obowiązujących przepisów odbywa się głosowanie Polaków za granicą. Pandemia COVID-19 w wielu państwach uniemożliwia jednak fizyczne stawienie się w lokalu wyborczym, a nowe przepisy mogą wejść w życie zaledwie na kilka dni przed 10 maja. Polonia obawia się więc, że faktycznie nie będzie miała możliwości wzięcia udziału w wyborach – mówiła reporterka “Faktów” TVN Katarzyna Sławińska.

25.04.2020, Oko Press

MSZ zachęca obywateli mieszkających za granicą, by dopisywali się do list wyborców. Póki co głosować mają tylko osobiście i w zmniejszonej przez epidemię liczbie lokali. Wycieczki do ambasad oddalonych o wiele km w dobie pandemii? Ministerstwo uspokaja, że w planach są wybory korespondencyjne. Ale nawet takie pozbawią część Polonii prawa do głosowania.

24.04.2020, Gazeta Wyborcza

Tysiące Polaków nie wezmą udziału w forsowanych przez PiS korespondencyjnych wyborach prezydenckich. W wielu krajach koronawirus zakłócił lub wręcz uniemożliwił pracę poczty.

22.04.2020

22.04.2020 – Szkocja

„Podczas gdy wiele zbliżających się wyborów europejskich zostało odwołanych, rząd polski nadal ma nadzieję na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja, pomimo apeli lekarzy i ekspertów medycznych o przełożenie głosowania” – czytamy na stronie thecourier.co.uk.

21.04.2020, Gazeta Wyborcza

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w praktyce uniemożliwia udział w wyborach Polakom mieszkającym za granicą. Dlatego protestują.

• Czy Polonia powinna głosować?

20.07.2019, Studio Opinii

20 milionów osób uważających się za Polaków mieszka za granicą, z czego jedna trzecia urodziła i ukształtowała się w Polsce. Ta olbrzymia masa ludzi szybko rozpuszcza się w obcych krajach. Państwo Polskie w znikomym stopniu inwestuje w Polonię, a społeczeństwo często traktuje nas jak dezerterów i się na nas obraża. Jest to nie tylko bardzo przykre, ale także bardzo nierozsądne trwonienie olbrzymiego potencjału, jaki stanowi 20-milionowa grupa naturalnych ambasadorów Polski rozlokowana na całym globie i zintegrowana z lokalnymi społecznościami. Niestety coraz częściej słychać nawoływania, aby Polonii odebrać prawa wyborcze. Doszło do tego, że nawet wielu expatów ma wątpliwości czy powinno głosować. Spróbujmy się nad tym zastanowić.

4. Protesty

Jan Tymowski started this petition to Obecny rząd Polski

My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkujący poza jej granicami, stanowczo protestujemy przeciwko absurdalnej ustawie, jaką uchwalił Sejm 6 kwietnia 2020 r. wieczorem, w wyniku czego w praktyce pozbawieni zostaniemy czynnego prawa wyborczego.

• List otwarty Tomasza Łukaszuka, byłego wicepremiera prowincji Alberta w Kanadzie, do premiera RP Mateusza Morawieckiego: