Obietnice wyborcze po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja, ewentualna druga tura – na 24 maja. To właśnie te daty Państwowa Komisja Wyborcza podaje na swojej stronie. Nadal nie wiadomo jednak, czy na pewno głosowanie się odbędzie, a jeśli tak – w jakiej formule. Znana jest lista kandydatów, wśród których jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Sprawdzamy, czy ostatnie pięć lat to czas realizacji jego wcześniejszych obietnic wyborczych. Kiedy patrzę na to, co zdarzyło się przez te ostatnie pięć lat, to wiem, że zdarzyło się wiele dobrego i wiem, że wiele marzeń – nie tylko moich, ale także moich współpracowników, ale przede wszystkim marzeń zwykłych ludzi (…) – że one się po prostu przez ten czas spełniły, że wiele obaw zniknęło – mówił podczas konwencji programowej 1 maja prezydent Andrzej Duda. Redakcja Konkret24 – na tydzień przed obowiązującym, oficjalnym terminem wyborów prezydenckich – popatrzyła na ostatnie pięć lat, by sprawdzić, jak spełniły się niektóre z obietnic wyborczych ówczesnego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

