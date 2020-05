Odwołanie lotów komercyjnych a prognozy pogody Odwołanie lotów pasażerskich z powodu pandemii COVID-19 wpływa nie tylko na plany podróży milionów ludzi. Eksperci stwierdzili, że uziemienie tysięcy samolotów pasażerskich doprowadziło do znacznego zmniejszenia obserwacji meteorologicznych prowadzonych z samolotów, głównie w Europie i nad oceanami Atlantyckim i Pacyfikiem, co pomaga przy prognozowaniu pogody. Lars Peter Riishojgaard ze Światowej Organizacji Meteorologicznej powiedział, że mniej samolotów w powietrzu oznacza mniej wiarygodne prognozy pogody. „W ramach rutynowych działań pasażerskie samoloty mierzą co kilka sekund temperaturę, prędkość wiatru, gdziekolwiek się znajdują. Kilka głównych linii lotniczych zgodziło się zapewniać te informacje społeczności meteorologicznej i są dla nas niezwykle cennym źródłem informacji”, powiedział Riishojgaard. „Dostajemy około miliona tych pomiarów z całego świata dziennie, a obecnie straciliśmy około 75 do 80 procent tego zasobu informacyjnego” – dodał. Riishojgaard powiedział, że po satelitach samoloty są drugim najważniejszym elementem lotniczym w prognozowaniu. Riishojgaard powiedział, że problemem związanym z brakiem danych z samolotów jest to, że ostrzeżenia pogodowe, np. o powodziach i huragaach mogą przyjść zbyt późno, jeśli pandemia bedzie trwać w okresie nasilania się tych zjawisk. Dyrektor National Prediction Development w Kanadzie Richard Hogue powiedział, że meteorolodzy polegają na balonach w czasie, gdy samoloty są uziemione. Powiedział, że podczas pandemii wystrzelono dwa razy więcej balonów pogodowych. „Zamiast wysyłać je dwa razy dziennie, wysyłają je cztery razy dziennie. Korzystamy z tych danych i wykorzystujemy je globalnie”, powiedział Hogue. Hogue powiedział, że loty komercyjne w Kanadzie zostały zmniejszone tylko o około 50 procent, więc meteorolodzy wciąż otrzymują obserwacje z samolotów. Hogue powiedział, że luka w danych nie jest obecnie wystarczająco duża, aby Kanadyjczycy zauważyli mniej dokładne prognozy pogody, ale Environment Canada monitoruje sytuację, aby tak się nie stało. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

