Opozycja pokrzyżuje plany PiS-owi? Jest kolejna furtka do zmiany terminu. PiS chce, by wybory prezydenckie zostały przeprowadzone korespondencyjnie 10 maja. Opozycja nalega na zmianę terminu. Jeśli rządzący się na to nie zgodzą, mogą zostać zaskoczeni. Niektóre sztaby sprawdzają możliwość pokrzyżowania planów PiS. – Jeżeli któryś z kandydatów zrezygnuje przed wejściem w życie ustawy o wyborach korespondencyjnych, to wydrukowane już karty pójdą na przemiał, bo nie znajdzie zastosowanie art. 309 Kodeksu wyborczego – dowiedział się ze swojego źródła “Super Express”. Sztaby opozycji sprawdzają te możliwość i zastanawiają się nad tym, czy nie zrezygnować z udziału w wyborach. Takie działanie miało być już konsultowane z prawnikami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.