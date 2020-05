Oświadczenie Andrzeja Dudy. Dziennikarze i politycy rozczarowani. Wybory 2020 w obliczu koronawirusa. W mediach pojawiły się doniesienia o dymisji Andrzeja Dudy, a kilka godzin później zapowiedź oświadczenia prezydenta. Dziennikarze i politycy spodziewali się czegoś innego niż wypowiedzi o Baltic Pipe. Swojemu rozczarowaniu dają wyraz na Twitterze. Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek rano wygłosił oświadczenie o Baltic Pipe. Nie tego większość się spodziewała. Wciąż bowiem trwa dyskusja o terminie i formie wyborów prezydenckich. W nocy Onet napisał, że “PiS rozważa dymisję Dudy”. Według ustaleń Wirtualnej Polski Prawo i Sprawiedliwość rozważa głosowanie tradycyjne i korespondencyjne 23 maja. “A może prezydent chce nam coś powiedzieć, tylko nie może. Może Andrzej Duda właśnie woła o pomoc i przygotował szyfr: rura, przepustowość rury, gaz, Trzęsacz” – śmieje się Patryk Michalski z RMF FM. W następnym wpisie dodaje: “Prezydent nie może powstrzymać się od śmiechu, że taką konferencję zrobił?”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.