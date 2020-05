“Pandemia pretekstem do kneblowania”. Gorzkie słowa także o Polsce. Koronawirus na świecie. UE skrytykowała ograniczenia stosowane wobec dziennikarzy podczas epidemii. Także według organizacji “Reporterzy bez granic” pandemia wykorzystywana jest do kneblowania dziennikarzom ust. W niedzielę na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Wolności Prasy, ustanowiony w roku 1993 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jaką wielką wartością jest wolność prasy. UE i “Reporterzy bez granic”: Niedopuszczalne ograniczenia “Nasze obawy budzi fakt, że pandemia COVID-19 służy w niektórych krajach za pretekst ku temu, by wolność prasy ograniczać w sposób niedopuszczalny” – to cytat z przedstawionego przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella oświadczenia, wydanego w imieniu 27 państw członkowskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

