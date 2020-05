PFN chwali się artykułami w amerykańskiej prasie. Wymazała pewien szczegół. W ostatnich dniach w “Wall Street Journal” i “Washington Post” ukazały się teksty wicepremiera Piotra Glińskiego i prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Polska Fundacja Narodowa, która odpowiada za ich publikację, nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych. Na wrzuconych zdjęciach stron gazet wymazała jednak informacje, że artykuły zostały wykupione jako reklamy. PFN ruszyła z kampanią “Safe and Innovative Poland”. W najważniejszych gazetach świata publikowane mają być teksty “prezentujące Polskę jako kraj innowacyjny, bezpieczny, ze stabilną gospodarką i przezornym zarządzaniem, systematycznie umacniający swoją pozycję lidera w regionie zarówno przed pandemią, jak i w reakcji na jej ekonomiczno-społeczne skutki” – deklaruje Fundacja. Na pierwszy ogień poszły dwa tytuły z absolutnej amerykańskiej czołówki. Na łamach “Wall Street Journal” ukazał się artykuł pt. “Lekcja Historii” autorstwa wicepremiera Piotra Glińskiego, w którym przekonuje on o polskich umiejętnościach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.